FOOKUS Brittide uus kaitsestrateegia on nende relvatööstuse nägu ega vasta ohupildile

Alates külma sõja lõpust on Ühendkuningriigi armee olnud pidevas kahanemises. Seda tõdetakse ka kunagise NATO pea­sekretäri lord George Robertsoni eest­vedamisel koostatud värskes saare­riigi kaitse­strateegias: «Külma sõja aegne 311 000-inimeseline Briti tegev­vägi on langenud 136 000 peale, millest ainult väike osa on siiratav ja üle­jäänu lahingu­valmidus on kõikuva tasemega, kaitse­kulu on langenud külma sõja lõpu aegse 4,1 protsendi pealt 2,3 protsendi peale.»