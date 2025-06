MEELIS OIDSALU London unistab, Tallinn teeb

Poolteist kuud tagasi kaitseministeeriumis esitletud Kristen Michali valitsuse kaitseinvesteeringute lisaprogramm KILP on märksa kaalukam algatus kui möödunud nädalal Londonis esitletud Ühendkuningriigi strateegiline kaitseülevaatus, mille peaminister Keir Starmer lasi koostada endisel NATO peasekretäril lord George Robertsonil.

Brittide 143-leheküljelises kaitse arendamise kavas on väga palju olulisi soovitusi, aga suurem osa neist jääb rahastamata. 2027. aastaks lubatakse kaitsekulu tõsta 2,5 protsendini, mis tänast kulutaset (veidi üle 2,3 protsendi) arvestades on kosmeetiline tõus. Saareriigis on juba pikalt räägitud kaitse alarahastamisest ja õõnsast armeest, mis tõsisemas sõjas kuigi pikalt vastu ei peaks.