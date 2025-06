MARTIN EHALA Isalik arm ja isalik hirm käivad käsikäes

Meie jaoks kõige kuulsam on kindlasti Kelly Sildaru juhtum, kes – pärast seda, kui tema sportlikku edu tabasid tagasilöögid – hakkas treenerist isa süüdistama vägivallas. Ühiskond asus nii ühemõtteliselt Kelly poolele, et palju vaidlemisruumi ei jäänud. Mõni aeg hiljem tabasid isaliku hirmu kasutamise süüdistused ka armastatud iluuisutamistreenerit Anna Levandit. Õigustust ei leidnud ka tema.

Saatuse iroonia kõige selle juures on asjaolu, millise innuga ühiskond sportlastelt tulemusi ootab, kuidas reporterid hõiskavad rekordite peale, kuidas lennujaamas kangelased lillede ja kallistustega üle kallatakse. Siis ei häiri ohvrid, mida sportlased on pidanud tooma, mitte kedagi. Me ei ole kannatusi näinud – kannatusi pole olnud. Kõik on puhas nagu supermarketi lihalett, mille ees vähesed mõtlevad ohvriks toodud loomale.