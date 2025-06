TOOMAS TOOMSOO Tervisekassa säästuvalemi saladus: rahastus peab järgnema patsiendile

Hiljuti tekitasid poleemikat Eesti Arstide Liidu ettepanekud valitsusliidule, kus toodi välja seisukoht: «Tervisekassa lepingumahtude vähendamine haiglavõrguväliste partnerite osas, kus haiglavõrk on võimeline teenuseid soovitud mahus tagama.» Samuti on mitu kolleegi väitnud sotsiaalmeedias, et tervisekassa ei peaks maksumaksja raha eest erakliinikutest teenuseid ostma, juhul kui selleks on haiglavõrgu arengukava haiglatel võimekus olemas.