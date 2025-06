PEETER KOPPEL Euroopal pole kaubandussõjaks relvi. Lihtsalt ei ole ja kõik

Hiljuti sattusin lugema üht kohalikus meedias avaldatud juhtkirja, kus teatati kuraasikalt, et Euroopa peaks alanud kaubandussõjas Ühendriikidel sisuliselt kulmu rulli lööma ning sisuliselt sundima ameeriklased tegema seda, mida eurooplased tahavad. Mind võttis see ohkama, sest jätkuvalt näib eksisteerivat illusioon, et Euroopa (Liit) on globaalsel areenil keegi, kes saab kaubandussuhetes antud kontekstis midagi dikteerida. Mul on väga kahju – ei ole. Ei saa.

Ilmselt selle lausega ma juba vihastasin kellegi välja ning mulle tahetakse pidada loeng sellest, kuidas Euroopal on ikkagi kaubandusülejääk. «Euroopa on tugev,» kuulutatakse veendumusega, mida ei kõiguta ei faktid ega gravitatsioon. «Euroopal on kaubandusülejääk! Ameerika jooksutab defitsiiti! Meie siin oleme distsiplineeritud. Nemad… ostavad liiga palju. Ja üleüldse! Trump!» Ühel hetkel võib tulla ka mõttelõng: «Euroopa võib kasutada oma turgu hoovana ja sundida Ameerikat käituma, nagu meie tahame.» Või moodne klassika: «Kui need kuramuse redneck’id ei osta, siis müüme hiinlastele!» See, et hiinlased ei pruugi tahta, pole ilmselt oluline.