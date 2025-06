PEETER RAUDSIK Lähis-Idas pannakse rahu proovile

Kui veel enne Hamasi 2023. aasta veretööd näis võimalik koostöö Iisraeliga ilma palestiinlaste tuleviku osas kohustusi võtmata, siis tänaseks on selge, et Saudi Araabia jaoks on see vältimatu. Ilma vaherahuta Gazas ja kahe riigi lahenduseta uut hingamist araabia riikidega suhete normaliseerimisele ja majanduskoostööle lähiajal ei terenda.