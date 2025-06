FOOKUS Mainekas raketisõja ekspert lasi Donald Trumpi Kuldkupli algatuse sõelapõhjaks

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on hakanud ellu viima ambitsioonikat plaani rajada juba 2029. aastaks üleriigiline õhu- ja raketikaitsekilp nimega Kuldkuppel​ (Golden Dome). See ulatuslik kaitsesüsteem on inspireeritud Iisraeli edukast Raudkupli (Iron Dome) raketitõrjesüsteemist, kuid oleks palju suurejoonelisem, hõlmates kogu riigi territooriumi ning kaitstes igasuguste õhurünnakute eest alates tavarelvastuses olevatest droonidest kuni mandritevaheliste tuumarakettideni. Projekti hinnanguliseks maksumuseks on öeldud 200 miljardit dollarit.