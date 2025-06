MEELIS OIDSALU Kosmosesõja uus ajastu

Mõttekoja RAND hiljutise kosmosesõja raporti autorid teevad tulevikukonfliktide kohta kolm järeldust. Esimene: kosmoseteenused on sõjas võtmetähtsusega, kuid kergesti häiritavad. Satelliitnavigatsiooni ei saa enam lugeda kõrge intensiivsusega konfliktis usaldusväärseks ja iseenesest mõistetavaks teenuseks. Kui vastasel on tugev elektroonilise sõja võime, saab ta GPSi või selle Euroopa analoogi Galileo signaalide kasutamist oluliselt häirida, ja selleks ei pea sugugi kosmoses asuvaid satelliite ründama.

Seega peavad NATO riigid valmistuma signaalide kadumiseks konflikti ajal. Mõttekoda soovitab arendada alternatiivseid navigatsioonilahendusi, mis ei vaja satelliitsignaali. Samuti on oluline treenida vägesid tegutsema ka GPSita. Ukraina kogemus näitab, et suur osa nn kosmosesõjast käib maa peal – kui satelliidisignaali segajatele tehnilist vastumürki pole leitud, on olnud lahenduseks venelaste segajate hävitamine droonilöökidega.