MART RANNUT Keelepoliitika: õnnest puudu veel üks samm?

Nädala alguses tähistas Eesti keele strateegia 20. juubelit. See ajendab tagasi vaatama ja hindama senise keelepoliitika edu. Millegipärast tuleb meelde must manner oma õnnelike elanikega, kel sealhulgas kange tahtmine ära Euroopasse pääseda. Ilmselt vajab pakutav klantspilt kõrvutamist tegeliku olukorraga.