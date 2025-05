Vastust me kahjuks teame. Nii on PERHi praegune tegevus suunatud eelkõige lekitaja leidmisele. Olukorras, kus andmekaitse inspektsioon leidis, et süüdlast pole võimalik tuvastada, on haigla süüdlase leidmiseks esitanud nii kuriteoteate prokuratuurile kui ka omaalgatuslikult kutsunud kiiritusravi ohvreid teada andma, kes võis nende kannatustest ajakirjandusele pajatada.