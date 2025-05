PEETER KOPPEL Liigumegi loogeldes loojangu poole!

Läänemaailma ees seisev suurim struktuurne väljakutse ei ole geopoliitika, kliima ega isegi tehnoloogiline progress, mis ähvardab nii mõnegi ameti ära kaotada. See on demograafia – vaikne, matemaatiline ja halastamatu rahvastiku vananemise protsess, mis muudab kogu majandusliku ning ühiskondliku tasakaalu vundamenti. Me liigume loogeldes loojangu poole. Päriselt ka.

Vananemine ei leia nimelt aset ainult Euroopas, vaid juba ka Aasias ja järjest enam ka Ameerika Ühendriikides. See protsess ei ole järsk ega dramaatiline. Küll on seda aga see, kuhu see viib. Kõigepealt defineerib see protsess meie maailma muidugi ümber majanduslikult, kuid siis ka poliitiliselt ja kultuuriliselt.