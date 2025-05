RAUL EAMETS Demograafiline kriis ei ole mitte oksa saagimine, vaid me langetame terve puu

Sündimuse vähenemine ja rahvastiku vananemine tähendavad seda, et meil on tulevikus vähem inimesi, majanduse seisukohalt, et vähem on maksumaksjad. Kui on vähem maksumaksjaid, siis pole neid, kes peaksid üleval pensionäre, maksaksid töötu abiraha ning kõikvõimalikke sotsiaalseid toetusi, kirjutab Bigbanki peaökonomist Raul Eamets.