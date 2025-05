Kui noored naised on ühiskonna kõige liberaalsemalt meelestatud ühiskonnakiht, siis noored mehed on kõige konservatiivsemad, isegi märgatavalt rohkem kui kurikuulus Onu Heino, st meesterahvad vanuses 50+. Eriti tugevalt ilmneb see trend Hollandis, Belgias, Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis.

Äsja avalikustatud uuring näitab ka seda, et noored naised on keskmisest tunduvalt rohkem mures ahistamise, koduvägivalla, võrdõiguslikkuse ja rassismi pärast, samuti kliimamuutuse pärast. Kõik see häirib noori mehi keskmisest vähem. Samas on noored mehed keskmisest palju enam mures keskkonna saastamise pärast, samuti poliitilise polariseerumise ja politseiriigi pärast. Uuringu süngeima tulemusena ilmnes, et frustratsioon on viimase kümnekonna aastaga tugevalt süvenenud, eriti noorte meeste seas.