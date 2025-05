MARI-LIIS TIMMOTALO Toksiline maskuliinsus rikub suhteid ja vaimset tervist

Värske Tartu Ülikooli uuring tõestab, et ka Eestis on oma manosisuloojad, kes jagavad samu õpetusi, mida jagatakse läänes. Manosisuloojad rõhutavad, et mehed on tänapäeva ühiskonnas vaimselt kurnatud, kuna neilt on ära võetud «loomulik positsioon». Samal ajal pakutakse ainsa lahendusena distsipliini ja tööd – pideva enesepiitsutamise kaudu välimuse maksimeerimist ja endale püstitatud ideaalide saavutamist. Vaimsest tervisest rääkimist nähakse häbiväärse kõrvalekaldena.