Kui Toomas (nimi muudetud, isik toimetusele teada) vaatas tänavu 5. veebruaril Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) kiiritusravi skandaali puudutavat ETV «Pealtnägijat», tekkis temas kõhe äratundmine: tema ongi üks 27st kiirgusravi käigus ülemäärase doosi saanud patsiendist. Võiks isegi öelda, et üks 12 ellujäänust, sest 15 nimekirjas olnud patsienti on meie seast juba lahkunud.

Toomas ise Fookuse toimetajaga rääkima ei tulnud, kuid tema piinadest ja õig(l)useotsingutest tuli rääkima tema poeg. Nimetagem teda Martiniks. «Kannatanud ise ei suuda enda eest seista, ka minu isa on nüüd juba seitse-kaheksa aastat füüsiliselt kannatanud. See on elu 24/7 kestva valuga,» räägib poeg.