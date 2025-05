PEETER KOPPEL Maailmas pole enam turvalist valuutat

Nüüd on see kõik läbi. Mitte ühtegi turvavaluutat ei ole enam alles. Mitte ühtegi. Tõsiselt. Tänane maailm – see, mida finantsinimesed veel halva mängu juures head nägu tehes globaalseks makrokeskkonnaks nimetavad – on jõudnud olukorda, kus kõik valuutad on mingil moel probleemsed. Asi pole enam selles, kes on ilus. Asi on selles, kes on vähem kole.