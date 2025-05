Paar nädalat tagasi analüüsis Alo Raun Eesti Päevalehes erakondade tegelikku populaarsust, arvesse võttes ka neid vastanuid, kel eelistus puudub. Tuleb välja, et eelistuseta inimesed on Eesti kõige populaarsem erakond; seda toetab praegu umbes 35 protsenti vastanuist.

Et erakondade toetust arvestatakse tavaliselt ilma nendeta, siis paistavad erakondade toetusnäitajad tegelikust kõrgemad: Isamaal 17 protsendi asemel 27, Reformierakonnal 12 asemel 18 protsenti. Eriti niru on sellest perspektiivist vaadates valitsuse toetus: EPLi artikli avaldamise ajal vaid 14,4 protsenti vastanutest. Raun teeb sellest loogilise järelduse: kuigi valitsuskoalitsioonil on riigikogus 52 häälega napp enamus, tähendab nende piinlikult madal toetus valitsusele potentsiaalset legitiimsuskriisi.