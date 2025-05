REIGO AHVEN, RENE MANDRI, TOOMAS OLLJUM Rattasport saab tuua Eestisse lisatulu 300 miljonit eurot aastas

Me elame suurte ja ajalooliste väljakutsete ajastul. Meid ümbritseb tugevalt Ukraina sõja mõju. Julgeolek on meie tänane peamine märksõna ja tähelepanu ning nii peakski olema. Aga julgeolek ei ole ainult sõjaline.

Me peame riigina lööma häirekella, kui maailm näeb meid täna ainult rinderiigina nagu Briti ajalehe The Telegraphi hiljutine välikampaania. See ei ole just kõige julgustavam sõnum, et tuua Eestisse investeeringuid või turismi. Me peame leidma seda sõnumit balansseerivaid tegevusi ja lahendusi. Parafraseerides pühapäevases Kuku raadio saates «Välismääraja» esinenud Eesti vabariigi presidenti Alar Karist – pehme diplomaatiaga avab suuremaid uksi kui istudes lippudega laudade taga.