PEETER KOPPEL Kui kõik elevandid lihtsalt õpiks lendama…

Teate, kus lõpeb suvalise arvaja tõsiselt võetavus? Ta pakub välja lahenduse, mis algab fraasiga «Kui kõik lihtsalt…» Olete kuulnud? Olete lugenud? Selle fraasi karmim variatsioon on «Kõik peaks…» ja eriti hirmuäratav variant on veel «Riik peaks tegema nii, et kõik peaks…» Seda leiab arvamusartiklitest, tõsistest ja vähem tõsistest aruteludest sotsiaalmeedias. See on kõikjal meie ümber ja sageli me aktsepteerime seda kui igati intelligentset n-ö lahenduse väljapakkumist. Paljud noogutavad kaasa, kui sellele fraasile järgneb midagi nunnut. Paljudel tekib aukartus, kui arvajal on ette näidata mõni tiitel või isegi kraad. Eriti sageli kipub see «Kui kõik lihtsalt…» ette tulema teemades, millel on kokkupuutepunkt majandusega.