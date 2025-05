Eesti on väike riik, kõik tunnevad kõiki. Varem või hiljem hõõruvad nad oma teravad nurgad maha ja hakkavad vaikselt loksuma. Muutuvad teineteise ja süsteemi kaasajooksikuteks. Leiavad sooja koha. Harjumine võtab umbes kolmkümmend aastat, siis tuleb sumbumine. Nagu oli 1970. aastatel, nagu on praegu.

Lavastaja Merle Karusoo tõdes paar päeva tagasi ETV saates «Kirjandusministri juures», et me oleme kollaborantide kasvandikud ja ise ka kollaborandid mitmes asjas, ning seni, kui me seda ei tunnista, jäävad paljud asjad meie elus lahendamata. On raske aimata, mida ta silmas pidas, sest ta väljendas end nii vihjeliselt, nagu oleks nõukogude aeg ja julgeolek kõike jälgimas.