Karmen Joller oli enne poliitiku­karjääri alustamist kahtlemata üks Eesti tuntumaid perearste. Mõlemas valdkonnas on tal kindel toetajaskond, kuid ilmselt ka suur hulk vastaseid. Ministri­amet on andnud talle võimaluse viia oma senised põhi­mõttelised võitlused – teadus­põhise tervis­hoiu kaitsmine ja meditsiini­valdkonna kitsaskohtade avalik väljatoomine – uuele tasemele.

Tõenäoliselt on Joller üks väheseid ministreid, kelle seisukohad ja põhimõtted olid teada juba enne valitsuse liikmeks asumist, mistõttu tema alluvatel pole tarvis hakata mõistatama, mis suunas tuleb samme seada. «Aeg on piiratud ja tööd on palju, kuid minu eesmärk on ära hoida Eesti meditsiinisüsteemi kokkupõrge jäämäega,» kinnitab ta.