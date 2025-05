AHTI KALLIKORM Hiigelhaigla oleks liig mis liig

Eesti tervishoiusüsteem seisab silmitsi keeruliste väljakutsetega, sest elanikkonna vananemine toob kaasa ravikulude suurenemise, mis omakorda tõstab tervishoiule tehtavaid kulutusi. Ilmselt on just kasvavad kulud see jäämägi, millele otsasõitu soovib vältida ka sotsiaalminister Karmen Joller (Reformierakond) – on ju tervisekassa oodatav puudujääk aastail 2025–2028 üle 800 miljoni euro.