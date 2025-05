ERIK ARU USA ja Hiina kaubandussõjas ei saa kumbki alla anda

Kaubandussõda algas vastastikku kehtestatud kaitsetollidega. Praeguseks on Ameerika Ühendriigid kehtestanud Hiina kaupadele 145-protsendised tollid, Hiina on vastanud 125-protsendistega. Pärast möödunud nädalal kasvanud optimismi näevad analüütikud sel nädalal siiski taas asju süngemas valguses. USA president Donald Trump ähvardas pühapäeval kehtestada sajaprotsendilised tollimaksud välismaistele filmidele ja vihjas, et järgmisena võivad tollimaksud tabada farmaatsiatööstust. Ka ütles ta, et tal pole kavas Hiina juhi Xi Jinpingiga rääkida.