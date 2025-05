Martin Mölder Süvariiki ei saa enam vaiba alla pühkida

Eesti on olnud iseseisev ja demokraatlik riik enam kui ühe inimpõlve. Me elame taolises vabas ja jõukas ühiskonnas, millest 1990ndate alguses keegi ilmselt unistadagi ei osanud. Kuid see ei tähenda, et meil kõik valmis oleks või et me ei peaks muretsema vabaduse ja demokraatia tervise pärast. Eesti riigi lapsepõlveprobleemid on asendumas vananemisraskustega ja kui nendesse tõsiselt ei suhtuta, siis võib meie riigi demokraatlikkus ja ühiskonna vabadus lõpuks märkimisväärselt kannatada. Ilma et me seda ise võib-olla oleks täielikult endale teadvustanud.