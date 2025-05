Raul Eamets Juhus, vana, see on juhus!

Ma ei ole vandenõuteooriate fänn. Ei kogu vastavaid raamatuid ega lõika ajalehtedest välja artikleid, mis teemat kajastavad. Samuti olen ma varem olnud suhteliselt umbusklik termini «süvariik» suhtes, mille meie poliitilisse sõnavarasse tõid EKRE juhid. Seda enam, et seda terminit kasutatakse kahes erinevas tähenduses. Ühed arvavad, et jõustruktuurid mõjutavad meie elu oluliselt rohkem, kui avalikkusele välja paistab. Teised on veendunud, et meie riiki juhivad tegelikult ametnikud, kes vajadusel söödavad poliitikutele ette neile kasulikke otsuseid ning vajadusel tõmbavad ebamugavatele pidurit. Suures pildis pole vahet, mõlemad lähenemised eeldavad, et meie reaalset elu ei juhi need, kes on seda valitud tegema.