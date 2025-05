OLUKORRAST TEADUSES Korraldagem talgupäev teadusprügi koristamiseks

Lugejad, kes on edukalt jõudnud 55. verstapostini või kaugemale, mäletavad arvatavasti kooliajast Valdimir Ilja poeg Uljanovi (samuti tuntud varjunime Lenin all) aastal 1919 ilmunud brošüüri «Suur algatus», mis puudutas uut suurepärast algatust helge tuleviku rajamise teel – kommunistlikke töölaupäevakuid. Vladimir Ilja poja sõnade kohaselt: «See on niisuguse pöörde algus, mis on raskem, olulisem, põhjalikum, otsustavam kui kodanluse kukutamine.» Täna on minulgi soov tulla välja algatusega, mis oma ajalooliselt tähtsuselt ei pruugi mu kauge nimekaimu omale alla jääda.