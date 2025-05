OLUKORRAST TEADUSES Kuidas Trump akadeemilisi Augeiase talle puhastab

Ameerika ülikoolid on aastakümnete jooksul kuhjunud vasakmeelsest ideoloogiast nii punnis, et see on hakanud antisemitismi kujul ustest ja akendest välja ajama. Puhastamistöö on tõeliselt Heraklese mõõtu ettevõtmine, kirjutab Fookuse toimetaja Martin Ehala.​