JAANUS AUN Tühistatud majandusharu: metsandus

Eesti metsakorraldus on üle saja aasta vana. Tollele pani aluse metsateadlane E. Schabak 1919. aastal. Samas on täiesti kindel, et ka enne seda teadsid eestlased, kuidas metsa korraldada. Mets on läbi ajaloo tulnud Eestile sõna otseses mõttes appi, aidates taasiseseisvunud Eestis üles ehitada moodsat tööstust ja riiki, teisalt pakkudes varju küüditamiste, sõja ja okupatsiooni ajal.