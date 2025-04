FOOKUS Brittide värske raport: Venemaa kavatseb toormesõltuvuse vähendamiseks puidust lõhkeainet tootma hakata

Ühendkuningriigi mõttekoja RUSI äsja avaldatud raportis, kus võrreldakse Venemaa, Ukraina ja Euroopa osavust oma sõjatööstuse käivitamisel viimase kolme aasta jooksul, nendivad Jack Watling ja Oleksandr Danylyk, et Venemaa otsib impordisõltuvuse vähendamiseks alternatiivseid tehnoloogiaid. Näiteks ei tooda Venemaa puuvilla, ent see on vajalik nitrotselluloosi tootmiseks, mis omakorda on peamine tooraine püssirohu ja muude lõhkeainete valmistamisel. Varustusvõime parandamiseks investeerib Venemaa tehnoloogiasse, mis võimaldab toota nitrotselluloosi puidust ja linast.