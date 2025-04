MEELIS OIDSALU Pete Hegsethi sada päeva põrgus

Konservatiivse telekanali Fox News endisest diktorist Pete Hegsethist sai Ameerika Ühendriikide ajaloos eriline kaitseminister kohe siis, kui ta ametisse nimetati. Tegemist on esimese kaitseministriga, kes tuli otse meediamaailmast. Mõned kaitseministrid on pärast ametist lahkumist meedias kommentaatorina tegutsenud (nt Leon Panetta CNNis), ent mitte vastupidi.

44-aastane Hegseth on endine maaväe rahvuskaardi ohvitser, kes teenis Iraagis ja Afganistanis ning on juhtinud ka veteranide huvikaitseorganisatsiooni. Seega ei saa öelda, et tegemist on valdkonnakauge inimesega. Ent ta pole erinevalt varasematest ministritest olnud ühelgi juhtival kohal ega osalenud poliitikas.