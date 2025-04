Paraku näitab reaalsus, et see inimressurss on kriisis. Viimase kümnendi jooksul on Eestis doktorantide arv vähenenud 21 protsenti. Aastal 2014 oli Eestis ligi 2900 doktoranti. 2023. aastal oli neid 2283. Ja kuigi kõrghariduses kõik justkui veel toimib, on see kahanemine signaal millestki sügavamast – usalduskriisist teadlase kutse suhtes.