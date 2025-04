Esimene lähtekoht on see, et tervishoiukorraldus ja rahvatervis on riigi julgeoleku ja püsima jäämise alustala. Kui meil on relvad, siis peab keegi suutma neid kanda ja kasutada. Peale nende kasutamist peame viima riiki edasi parema ja rahumeelsema tuleviku poole.