EERO MERILIND Patsiendi vajadused tuleb digiregistratuuris tõsta esikohale

Eestis tervishoiusüsteemis on palju räägitud sellest, kuidas digilahendused aitavad meil arsti juurde pääseda kiiremini ja mugavamalt. Kuid igaüks, kes on proovinud perearsti või uuringu aega digiregistratuuris broneerida, teab – see tee ei ole alati sirge ega arusaadav.