MEELIS OIDSALU Räige demograafiline kärpekirves mõjutab Balti riikide tulevast kaitselahendust

Praegune kaitsevõime arendamise buum Baltikumis on vajalik: oht on kasvanud, ühtlasi tasume varasemat investeeringuvõlga. Ent juba kolme kümnendi pärast on Eesti, Läti ja Leedu rahvastik kahanenud määral, mis paneb kõik meie praegused plaanid suure küsimärgi alla. Pikemas vaates vajame Balti kaitsevägede kestliku kahanemise kava, milles võtmeroll võib olla osaliselt naabritega jagatud kaitseväel, leiab toimetaja Meelis Oidsalu.