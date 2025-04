Skolioosi operatsioon Ida-Tallinna keskhaiglas. Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA andmetel on Eestis tervishoiusüsteemis sadu meditsiinitöötajaid.

Tartu Ülikooli andmetel on Eesti praegu Euroopa Liidus ainuke riik, kus välisarstidelt ei nõuta töötamisõiguse taotlemisel riigikeele oskust. See on vastuolus Euroopa õiguse ja Eesti keeleseadusega ning ohustab meie patsientide tervist, kirjutab Eesti Arstide Liidu tegevjuht Katrin Rehemaa.