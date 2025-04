AHTI KALLIKORM Tehkem patsientidega vähesuhtlevatele arstidele keelenõuetes erandeid

Keeleoskuse puudumine on küll takistus, kuid arvestades tervishoiu tänaseid-homseid vajadusi, tuleb kasutada (talupoja)tarkust. Meil ei ole valida lauseestikeelse tervishoiu ja kergelt võõrkeelse tervishoiu vahel, vaid kroonilise kaadrinappuse ja võõrkeelsete tervishoiutöötajate vahel. Meie olukord on sedavõrd keeruline, et vajame laia pintsli loogika asemel täppislahendusi, kirjutab toimetaja Ahti Kallikorm.