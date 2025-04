Suuremad riigid sihivad rikkaid ettevõtteid, keda meelitatakse heldelt mitmesuguste soodustustega. Selliseid kliente ei ole just palju ja neid on kallis üle osta. Seevastu väikeettevõtjaid on suur mass, neid tekib kiiremini juurde ja nad on hinnatundlikumad – just see oleks Eestile hea ja paras nišš. Eriti hästi sobivad meile väikese või keskmise suurusega ettevõtted, kellel on kliendid peamiselt oma koduriigist väljaspool. Eesti suudaks neid teenindada asukohavabalt, innovatsiooni soosivalt ja kuluefektiivselt.