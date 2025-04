LIINA VAHTRAS Kas e-resident on õnnelik?

Mida haavatavam on Eesti ettevõtluskeskkonna rahvusvaheline konkurentsivõime, seda väärtuslikum on e-residentsuse programm ja sellest riigile laekuv tulu. Lähiaastad panevad aga digitaalse identiteedi turul ja ettevõtluskeskkondade vahel paika uued mängureeglid ja et selleks valmis olla, peame hakkama end uuesti leiutama.