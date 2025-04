Zapadi õppused on olnud Venemaa jaoks alati strateegiline psühholoogilise sõja instrument, mille eesmärk on heidutada NATO liitlasi Balti regiooni kaitsmast. NATO on sellele tavaliselt vastanud omaenda suurte sõjaliste õppustega. Kui Zapad 2025 siiski toimub, on oluline, et NATO reageeriks adekvaatselt ja seda ka kasvanud sõjalise kohaoluga, et ennetada Kremli ootamatu sammudega kaasneda võivat paanikat, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.