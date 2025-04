MEELIS OIDSALU Balti kaitsevööndiga taastame selle, mille Stalin ära lammutas

Ajaleht The Telegraph kirjutas 7. aprillil artikli rajatavast Balti-Poola kaitsevööndist – see on sõjaliste tõkete vöönd, mis peaks võtma Vene maismaarünnakutelt hoogu. Briti ajakirjanik uuris Balti riikide poliitikutelt, miks seda tehakse ning mida see räägib sõjaohu hinnangute kohta.