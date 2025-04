Selle mõttetera autor on tõenäoliselt silmas pidanud inimesi laiemalt, mitte ainult mehi, aga mina olen sellest mõelnud just mehena, oma mehelikkuse kontekstis. Mul on hüpotees, et see lodevus, mis asjad lõpuks halvaks muudab, ei ole üldiselt inimese lodevus, vaid see on spetsiifilisemalt mehelik lodevus ja naiselik lodevus – mõlemal lodevusel on oma alge ja oma tee sellest ülesaamiseks. Ühesõnaga, lugeja peab leppima, et ma seda eristust tunnistan ja sellega praegu edasi lähen.