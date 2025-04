Seksuaalsusega seotud mõtted ja fantaasiad on inimesi paelunud juba aegade algusest. Himu võib aga väga kergesti hirmu äratada ja sageli me kardame himustada asju, mis meid hirmutavad. Himusid ja hirmusid eristab ainult üks väike r.

Vana-Kreeka legendid räägivad, et inimesed kaotasid oma süütu ja rahuliku elu seetõttu, et algas seksuaalsus. Aadam ja Eeva aeti paradiisist välja, süüdistades neid selles, et nad olid saanud tundma «hea ja kurja» vahet ning söönud keelatud õunu. Ja siis süüdistas Jumal Aadamat – kuidas sa said nii teha! Aadam ajas Eeva kaela – temal oli ja ta pakkus! Eeva süüdistas madu – Saatan ässitas. Ja Saatan ütles – ise sa panid selle puu sinna aeda!