PEETER KOPPEL Sellist asja pole kunagi olnud – ja nüüd jälle!

Kuna kohalikus valuutas (USA dollarites) ongi langus selle kolumni kirjutamise hetkel umbes sama suur, siis ilmselt on peamine küsimus, et kas kukkumine võiks siinkohal vähemalt pidurduda või suisa peatuda? Jah, võiks. Sellel on aga üks eeldus. Selleks on, et praegused tollimaksudega seotud (kaootilisevõitu) improvisatsioonid toovad Ühendriikides kaasa ainult pehmemat sorti majanduslanguse. Tollimaksudega seotud halb nähtavus ning hinnašokkide tekitatav paari kvartali pikkune majanduslangus on tõesti tõenäoline. Positiivne (jah, positiivne!) on selle juures, et see ei oleks seotud ei USA võlakoorma ega finantssüsteemi tasakaalustamatusega, vaid just eelkirjeldatud tollišokiga.