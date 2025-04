Kunagi oli ütlus, et kui tahad projekti kihva keerata, siis moodusta selle läbiviimiseks komisjon. Tänapäeval oleme astunud sammu edasi ning komisjoni asemel piisab moodsast ja lennukast arengukavast.

Arengukava peab loomulikult olema laiapõhjaline. Ehk teisisõnu – arengukava raames tuleb kaasata kõiki, keda arengukava puudutama hakkab. Seda nii seetõttu, et mitu pead on mitu pead, kui ka seepärast, et ühiselt sooritatud «kuritegu» (või kirjutatud dokument) seob inimesi.