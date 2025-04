Kuidagi ootamatult lugesime eelmisel nädalal ERRi portaali vahendusel, et Eesti plaanib soetada ballistilise raketikaitsesüsteemi. Madis Hindre artiklis mainiti ameeriklaste Patrioti, Euroopa SAMP/T ja Iisraeli Taaveti Lingu (David’s Sling), mida soomlased eelistasid Patriotile, mh soodsama raketihinna tõttu.

Varem on ballistiliste rakettide vastasest kaitsest juttu teinud peamiselt poliitikud. Eesti 200 brändis selle võime riigikogu valimisprogrammis Kalevipoja Kupliks. Elanikkond on psühholoogiliselt õhuohtude suhtes eriti tundlik, sest taevas varitsevat ohtu sageli ei näe, sealt tulevad rünnakud kiirelt ja ootamatult, seega mõjub ka lubadus sellise ohu eest kaitsta loomuldasa parema diilina, kui ta seda tingimata on.