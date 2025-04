Elon Muski arendatud robot Optimus tänavu 13. veebruaril Cannes’is tehisaru festivalil. Musk on lubanud juba käesoleval aastal toota tuhandeid selliseid töölisroboteid Tesla tehaste jaoks.

Eesti haridusliku tehisaru programmi nimi on väga ettenägelikult «TI-hüpe 2025». See kajastab hästi seda, kui palju meil aega on jäänud, kirjutab toimetaja Martin Ehala.