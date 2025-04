FOOKUS Uue aja harimatud terroristid loevad enda missiooni täidetuks

Kuritegevuse ja vabadusvõitluse piir on alati olnud hägune ja sõltunud eelkõige sellest, kelle vastu ja mil moel on konkreetne tegu toime pandud. Näiteks Teise maailmasõja ajal olid vastupanuvõitlejad ühel pool rindejoont kangelased, kuid okupatsioonivõimude (vahet pole, kas natside või bolševike anastatud territooriumide omade) jaoks oli tegemist eriti ohtlike kurjategijatega.

Kui aga okupatsioonivõimude vastu võitlevad rühmitused keskendusid pea alati militaar- ja võimuobjektidele, siis tänapäeval rünnatakse sõjalisi sihtmärke harva. Ka ründajad ise on muutunud okupeeritud riiki ja rahvast kaitsvatest vabadusvõitlejatest ideoloogilisteks terroristideks, kelle ilmselt enam levinud motiiv on oma religioossete veendumuste eest seismine. Siinkohal on vast paslik mainida, et terrorism kui selline pole sugugi mitte 20. sajandi laps, vaid selle juured ulatuvad lausa antiikaega.