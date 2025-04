Möödunud sajandi teisest poolest alates on tehnoloogia areng pakkunud inimestele sedavõrd uhkeid «moodsa aja» mugavusi ja tekitanud massides tunde, et tegelikult ikkagi Jumalat pole olemas – inimene on kõik ise loonud, seega homo sapiens sapiens on kõigeväeline. On ju inimene see, kes viis meid Kuule ja kohe varsti Marsile. Meil on kvantarvutid ja AI – selge see, et enam pole kohta Jumalal, kes suunaks meie tegusid planeedil Maa.