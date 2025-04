Ideaalses maailmas ja ideaalsete inimestega on väga hea teha ja ellu viia ideaalseid asju. Kahjuks aga ei ole meie maailm ideaalne, kaugel sellest. Üle kahe kolmandiku planeedil Maa kehtivatest riigikordadest on vähemal või rohkem määral autoritaarsed ja nende juhtidel on ainult üks eesmärk: püsida võimul nii kaua, kuni see on võimalik, seda ka vahendeid valimata. Ja neile kõlbab ka rohepööre, sest oma loosungites võitlevad nad ju rahu eest maailmas ning puhtama homse päeva eest tulevaste põlvede nimel.