PEETER KOPPEL «Tühistagem tüütud majandusharud!»

«Tühistatud» on kõike ja kõiki. Alates 2014. aastal halba nalja teinud pool- ja päriskuulsustest kuni tervete majandusharudeni. Just viimane teema on huvitav, sest ühel hetkel näisid hoogsa tühistamisega liituvat ka poliitikud ja ametnikud. Seda kippus juhtuma ka meil, nagu siin kõrval olevatest lugudest lugeda võite. Aga maailmas oli see ka suur mood.

Esimene ohver? Fossiilkütused. Naftafirmad olid vaat et saatan ise. Tühistamisfestivali käigus unustati ebamugav tõsiasi, et alates nutitelefonist ja lõpetades toidu ja ravimitega ei eksisteeri meie tsivilisatsioonis mitte midagi ilma odava energia või naftakeemiata. Jah, me peame liikuma puhta energia suunas. Ei, me ei ole veel kohal. Fossiilkütuste tühistamine enne, kui meil on toimivad alternatiivid, on tänaseks osutunud enesele ise jalga tulistamiseks. Objektiivselt arusaadavalt ja mõõdetavalt. Kas poliitikutel-ametnikel oli selliseks asjaks mandaat? Praegu tundub, et vist ei olnud. Või pole te täheldanud, et pahandust on palju?